Ferragosto con Geronimo Stilton: 300 libri in regalo ai giovani fan

Mercoledì 15 agosto al Milano Latin Festival viene proposto un incontro con l'amato topo giornalista Geronimo Stilton, che per l'occasione donerà ai suoi piccoli fani 300 libri in spagnolo e portoghese, oltre a delle orecchie da topini.

Il protagonista dell'apprezzata saga sarà protagonista della tradizionale Festa dei Bambini, nell'ambito della quale racconterà Il fantastico mondo dei dinosauri. A partire dalle 18:30 dal palco centrale del Festival i più piccoli potranno intrattenersi con storie raccontate direttamente dal loro beniamino, in baffi e pelliccia. Alle 19, poi, ci sarà la proiezione di un episodio della serie animata di Geronimo Stilton e a seguire uno spettacolo. Infine ai piccoli spettatori verranno donati 300 libri.

L’evento è organizzato da Atlantyca, l’azienda milanese che gestisce i diritti editoriali internazionali di animazione e di licensing del personaggio Geronimo Stilton, nell’ambito del progetto etico Terra Lingua Madre, a favore delle seconde generazioni. In questo modo tutti i bimbi di genitori stranieri o misti, nati o cresciuti in Italia, riceveranno in regalo libri nella lingua della loro famiglia di origine, che permetteranno di tramandare le tradizioni familiari di ognuno alle seconde generazioni, proprio attraverso il legame con la lingua madre.