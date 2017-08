Ferragosto: apertura straordinaria gratuita delle Gallerie d'Italia

Per Ferragosto le Gallerie d'Italia rimarranno aperte offrendo al pubblico il biglietto d'ingresso.

Dalle 9:30 alle 19:30 sarà possibile visitare la collezione permante e la mostra in corso New York New York, raccolta di opere di artisti italiani che, a partire dagli anni '30, riuscirono a esporre oltreoceano.