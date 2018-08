Ferragosto con i clochard: il 15 City Angels dà appuntamento in via Cesare Lombroso

Il 15 agosto in via Cesare Lombroso 99 City Angels invita i milanesi a festeggiare Ferragosto in compagnia degli indigenti della città ospitati Oasi del Clochard. Circa 200 persone senza fissa dimora, con un'età compresa tra i 18 e gli 80 anni, vivono in questo centro d'accoglienza, aperto nel marzo 2017 in collaborazione con il comune. In questo luogo, oltre a dormire e mangiare, sono seguiti da personale specializzato e ricevono corsi di formazione volti al loro reinserimento in società.

L'invito rivolto ai cittadini, come afferma il fondatore di City Angels, Mario Furlan, è quello a "vivere un Ferragosto speciale, in cui conoscere un mondo che a volte ignoriamo e a volte ci fa paura”. Chi deciderà di prendere parte all'iniziativa potrà condividere un momento con i meno fortunati servendoli a tavola e mangiando in loro compagnia. Chi lo desiderasse, inoltre, avrà la possibilità di portare qualcosa da mangiare o una bevanda analcolica.

Per partecipare è sufficiente prenotarsi attraverso la pagina Facebook dell'organizzazione. All'iniziativa saranno presenti in veste di camerieri il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore ai servizi sociali Pierfrancesco Majorino, il monsignore Franco Buzzi e l'imam Khaled Elhediny. Parteciperanno poi anche la madrina di City Angels Daniela Javarone, il musicista e attore Maurizio Colombi, la cantautrice Annalisa Cantando e la cantante Alessandra, che farà ballare i presenti.