Ferragosto nella splendida Versailles milanese: mostre, visite guidate e la Fontana restaurata

Come ogni anno il Ferragosto a Villa Arconati-FAR si conferma un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che rimangono a Milano e vogliono passare una giornata tra Arte, Cultura e Natura...con un pizzico di Gusto. Delizie per tutti i sensi si dispiegheranno ai visitatori:

Leonardo a Villa Arconati-FAR: nel cinquecentenario della morte di Leonardo Da Vinci, Fondazione Augusto Rancilio ospita due mostre dedicate al Genio toscano e tanti eventi per celebrarlo. Leonardo e gli Arconati hanno, infatti, una storia in comune che dura da oltre 400 anni e si nasconde fra le mura della Villa. Mostre e incontri con la cultura del nostro tempo, spettacoli, eventi e attività educative permetteranno di comprendere la figura di Leonardo in un contesto irripetibile, che sarà l’occasione di scoprire una storia quasi dimenticata.

Esposizioni d'arte contemporanea: In linea con la tradizione di Espace Kiron, Fondazione Augusto Rancilio dà spazio alle opere di un giovane artista Alessandro Gioiello e a due artisti più maturi Valdi Spagnulo e Mario Raciti. Alessandro Gioiello propone una riflessione sull'arte antica tramite la tecnica del collage mentre Valdi Spagnulo e Mario Raciti conquistano per loro arte leggera attraverso lo smagrimento del segno grafico.

Torna a zampillare la Fontana dei Tritoni: uno dei capolavori scultorei del giardino, la fontana dei Tritoni, costruita su disegno di Camillo Procaccini, torna a zampillare per la prima volta dopo più di un secolo. L’intervento di restauro (durato ben 6 mesi nel 2018) ha riportato alla luce i giochi d’acqua originali e ha fatto tornare al loro antico splendore le meravigliose sculture in pietra arenaria e in marmo di Candoglia, oltre al bellissimo motivo ornamentale del fondo in ciottoli di fiume serpentino e bianchi.

Carrozze d’Epoca: nuovi spazi saranno aperti al pubblico nel corso del 2019, tra questi già dal 24 marzo tre ex-magazzini nel cortile accanto alle Scuderie Nobili, all’interno delle quali verrà aperta una mostra permanente di carrozze originali d’epoca, adibite a trasporto pubblico e privato di fine Ottocento e inizio Novecento. L’esposizione è realizzata grazie al prestito di Dodo Carrozze.

Prosegue anche nel 2019 l’esposizione delle opere di Kiron Espace: sei sale del piano nobile prendono nuova vita grazie all’opera di sei tra gli esponenti più rappresentativi della ricca collezione d’arte contemporanea della galleria parigina. A queste sei sale se ne aggiunge una con un protagonista d’assoluta eccezione: Egidio Costantini, il “maestro del vetro” che collaborò tra gli altri con Oskar Kokoschka, Marc Chagall, Pablo Picasso, Jean Arp, Max Ernest e Peggy Guggenheim. Fondazione Augusto Rancilio si conferma, dunque, punto di riferimento per la valorizzazione dell’arte contemporanea italiana.

Visite guidate esclusive. Tanti sono i modi per conoscere e vivere Villa Arconati-FAR: una passeggiata nel meraviglioso giardino, un gustoso brunch o uno sfizioso happy hour preparati dal Caffè Goldoni, una visita alle mostre storiche e contemporanee. Ma per chi vuole scoprire proprio tutti i segreti della Villa e immergersi nella sua storia secolare, FAR propone esclusive visite guidate per conoscere la storia che ha reso unico questo luogo ed avere la possibilità di visitare alcuni tra gli ambienti più intimi (e non accessibili altrimenti) tra i quali la splendida Ala delle Signore: ore 11:30, 14:30 e 17:30; Ristorazione: Villa Arconati-FAR offre la possibilità ai visitatori (previo biglietto di ingresso alla Villa) di pranzare nella splendida Sala Rossa con uno speciale Brunch su due turni in sala dalle 12:00 alle 13:30 e dalle 13:30 alle 15:00 (€ 25,00 a persona comprensivi di acqua, vino e caffè | ragazzi da 3 a 10 anni € 15,00). Prenotazione obbligatoria Whatsapp al numero 393.6638140. Presente un punto ristoro interno, Caffè GOLDONI, dedicato al celebre commediografo ospite in villa alla corte di Giuseppe Antonio Arconati nelle estati di metà Settecento, offre ai visitatori una ricca selezione di cibi, bevande, merende dolci e salate