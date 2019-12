I bambini in Ferrari con Babbo Natale (per beneficenza) in Montenapo

Il Cars and coffee, uno degli eventi di Supercars più grande d’Europa, con sede in Italia organizza una simpatica iniziativa benefica che si svolgerà sabato 14 dicembre a Milano, sponsorizzata dalla Fondazione Theodora, che dal 1995 offre sostegno concreto ai bambini in ospedale e alle loro famiglie attraverso la visita dei "dottor Sogni".

"Sabato, a partire dalle ore 14.30 fino alle 18.30, parteciperemo ad una raccolta fondi, dando la possibilità a tanti bambini di realizzare il loro sogno di fare un giro su una Supercars. I drivers, vestiti da Babbo Natale, faranno un giro con Ferrari ed altri marchi blasonati, nelle vie del centro con bambini come passeggeri, sarà un’attività molto divertente. L’anno scorso è stato un successo e vi prego di guardare le nostre storie per capire meglio di cosa si tratta. Avremo a disposizione uno spazio di fronte al negozio PAL Zilieri ad angolo con Via Montenapoleone, che fornirà hospitality per acqua, snack e toilette", scrive la società.

Con un'offerta libera sarà possibile salire sulle vetture e fare una foto con Babbo Natale.