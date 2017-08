"Ferrari Village": dall'1 al 3 settembre in centro attività per adulti e bambini

In occasione del Gran Premio di Formula 1, dall'1 al 3 settembre, tra via Berchet e la Galleria Vittorio Emanuele, sarà allestito Ferrari Village.

Ad aspettare un pubblico di ogni età: un'area simulatore, un piccolo circuito in scala, una Pit Stop come quelle del Gran Premio, un palco per le premiazioni, una zona dedicata ai più piccoli, una Technogym Challenge e un'area consacrata al benessere fisico. Obiettivo dell'iniziativa è promuovere uno stile di vita sano e all'insegna dello sport, per adulti e non.