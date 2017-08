Festa antispecista 2017, ex Veganch'io: tre giorni per la liberazione animale

Da venerdì 15 a domenica 17 settembre si terrà per la prima volta a Milano la FESTA ANTISPECISTA, festival per la liberazione animale. Tre giorni di incontri, concerti, performance, film e installazioni. Arrivata alla sua XII edizione, continuazione dello storico Veganch’io, non solo ha cambiato nome, ma ha trovato accoglienza a MACAO, spazio autogestito di Viale Molise 68. Macao si trova a pochi minuti dal centro di Milano, vicino alla fermata PORTA VITTORIA del passante ferroviario, ed è raggiungibile anche con le linee di autobus: 90-91, 93, 12, 45 e 66.



La palazzina liberty di Macao, con il suo maestoso salone e il grande giardino, ospitava un tempo la borsa del mattatoio cittadino. Lì si concludevano gli affari sulla pelle di chi, poco più indietro, nell’area industriale oggi dismessa, era arrivato sui convogli e aspettava nel terrore il momento di essere smembrato.



Questo settembre Macao sarà invece invaso da una marea di corpi festanti e dissenzienti, che costruiranno, incontrandosi, un momento di gioia e di solidarietà: una dimensione in cui le norme sacrificali entreranno in cortocircuito e si aprirà la possibilità di una nuova convivenza.



Durante le conferenze parleremo di animali che si ribellano, che migrano, che cambiano di sesso. Parleremo di antispecismi e femminismi, discuteremo di attivismo. Presenteremo nuovi libri. E mostre fotografiche, proiezioni e spettacoli teatrali. La musica, tratto distintivo di Macao, avrà uno spazio e un ruolo importanti nel connotare questa festa, grazie ai diversi concerti/eventi organizzati in tutte e tre le serate.



Si troverà inoltre cibo gustoso e a prezzi popolari: panini, crêpes dolci e salate, pizza, insalata di riso, torte e ottime bibite.



La FESTA ANTISPECISTA a Macao sarà un’occasione unica di incontro e di riflessione su quel filone dell’antispecismo politico che sta cercando di mettere a fuoco e di combattere i dispositivi di oppressione e sfruttamento del sistema capitalista, che utilizza i corpi di umani e non umani come strumenti e fonti di profitto, facendo leva sulle varie forme di discriminazione che, intersecandosi, si potenziano a vicenda fino all’eliminazione di decine di miliardi di viventi ogni anno.



Per questa semplice ragione, uno degli scopi principali dell’antispecismo dovrebbe essere quello di confrontarsi con altre istanze politiche e movimenti per non appiattirsi su posizioni conservatrici, isolazioniste e misantropiche.



Il programma completo e altre info su http://festa-antispecista.org/



La FESTA ANTISPECISTA sarà animata dai volontari e dalle volontarie di Oltre la Specie con l’aiuto del collettivo Macao.

