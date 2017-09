Festa antispecista concerti 2017, ex Veganch'io. Tre giorni per la liberazione animale

La Festa Antispecista (ex Veganch'io) è un festival annuale dedicato al tema della liberazione animale organizzato dall'associazione antispecista OLTRE LA SPECIE. Conferenze, incontri, dibattiti e approfondimenti sono il cuore di questa festa che è arrivata ormai alla sua dodicesima edizione. Durante tutti i tre giorni sarà possibile mangiare ottimo cibo senza sfruttare o uccidere animali. Quest'anno però molte cose cambiano! dalla storica sede di Vimercate ci si sposta all'interno di uno spazio sociale occupato, Macao, a Milano. E per la prima volta la festa è accompagnata da concerti, liveset e performances nella sua parte notturna!



L'ingresso al festival nella parte diurna è gratuito, per chi viene solo per i concerti invece è prevista una sottoscrizione libera, consigliati 5 €



IL PROGRAMMA:



VENERDÌ elettronico:

-presentazione di "not your world music" di Cedrik Fermont e Dimitri della Faille e discussione con Cedrik

http://words.hushush.com/

- C-drík aka Kirdec (electronic,industrial, Belgio\mondo)

https://syrphe.bandcamp.com/

- Ripit (electronic,industrial, Belgio)

http://www.soundcloud.com/ripit

- Dude Stalker (electropunk cabaret, Milano)

https://dudestalker.bandcamp.com/

- Filthy Generation (technopunk antiheroes, Brianza)

https://filthygeneration.bandcamp.com/



SABATO elettrico:

-Insetti (performance liberamente ispirata a "Il carnevale degli insetti" di Stefano Benni, di e con Enrica Pistolesi e Paolo Mari)

http://www.paolomari.net/

- SHÖCK (punk rock per la liberazione animale, Euskal Herria)

https://www.facebook.com/SHOCKPUNKBILBAO/

- Kalashnikov Collective (romanitc punx, Milano)

https://kalashnikovcollective.bandcamp.com/

- Agatha (sludge noise duo potente, Brianza)

https://agatha.bandcamp.com/



DOMENICA:

- jam session aperta: porta il tuo strumento! + djset (folk, rock'n'roll, surf, garage, country, early ska, rocksteady, punk & post, no spazzatura si divertimento)