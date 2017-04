Il 30 aprile e il 1° maggio grande festa di apertura alla "Piccola Versailles milanese"

Domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio Villa Arconati celebra una grande festa di riapertura per la stagione primavera-estate 2017.

Ad attendere i visitatori personaggi in costumi del Settecento, secolo d’oro per l'edificio, che narreranno storie del passato di questo luogo. Domenica 30 inoltre, dame e signori si esibiranno in alcune danze d'epoca. Come da tradizione in uso secoli fa inoltre, l’apertura ufficiale della stagione sarà segnata da un colpo di cannone a salve.

L'edificio, noto come la "Piccola Versailles milanese", a seguito di interventi di restauro riaprirà al pubblico in tutto il suo splendore. In particolare sono state oggetto di recupero le seguenti aree e opere: parterre settecentesco alla francese e topiatura delle "ballerine"; Sale degli Ovali e Sale dell'Ala Museo; copia in gesso del gisant di Gaston de Foix; copia in terracotta policroma del Laocoonte.

Anche quest'anno tutti i fondi raccolti saranno interamente devoluti da Fondazione Augusto Rancilio per il progetto di valorizzazione e restauro della Villa.