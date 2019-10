L'Ippodromo di San Siro si trasforma in Birrodromo: ecco il nuovo festival della birra

Domenica 20 ottobre l’Ippodromo Snai di San Siro si trasformerà in un Birrodromo, in occasione di una speciale festa della birra.

Tra i viali della struttura saranno infatti allestiti 8 punti degustazione di selezionati birrifici artigianali, che offriranno agli ospiti la possibilità di assaporare, consumare e acquistare le migliori specialità di loro produzione.

Ottima birra e ottimo cibo

Buona birra, certo, ma anche ottimo cibo. Sarà infatti possibile assaggiare prelibatezze da tutta Italia presso i numerosi food trucks dolci e salati, abbinando lo street food a delle ottime birre artigianali. Nel giorno del Birrodromo, che lo scorso anno ha richiamato oltre 5.000 visitatori, tutto l’ippodromo sarà vestito a festa: i visitatori potranno sedersi sui covoni di paglia posizionati attorno fontana e ai piedi del cavallo a creare una gigantesca area picnic, per un allegro e originale Oktoberfest in salsa milanese.

Giochi per i bambini

Una festa per i grandi, ma anche per i più piccoli: saranno moltissime infatti le iniziative rivolte alle famiglie, tra divertimento, natura, animali e i giochi a cura dalla Fondazione Francesca Rava - NHP Italia Onlus. Non solo: bambini e bambine potranno provare l’ebbrezza di sentirsi fantini per un giorno cavalcando gratuitamente i pony, assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo.

Le corse ippiche

Non mancheranno ovviamente le grandi corse, in pista sarà infatti il giorno del Jockey Club e del Gran premio Vittorio di Capua. Il Gran Premio del Jockey Club è una storica corsa di Gruppo 2 per cavalli di 3 anni e oltre, che si svolge sulla distanza del miglio e mezzo e rappresenta uno degli appuntamenti di riferimento per l’intero circuito ippico internazionale. Intitolato a uno dei fondatori dell’Ippodromo di Milano, il Gran Premio Di Capua è invece una corsa dedicata ai cavalli di 3 anni ed oltre sul miglio di pista grande.

L'ingresso al festival è gratuito.