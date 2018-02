A Milano la festa dedicata alla birra

Torna a Milano l'Italia Beer Festival, il primo festival sulle birre artigianali. L'appuntamento con la dodicesima edizione dell'evento è dal 23 al 25 marzo allo Studio 90 di via Mecenate.

Per la prima volta, la "festa" sarà aperta anche ai birrifici internazionali, che saranno sistemati nello "Spazio East Ends".

“Tredici anni di festival sono un grande traguardo per me e per gli appassionati di birra artigianali, nonché per i birrifici che sono stati fedeli in tutti questi anni - esulta Paolo Polli, autori del festival dall'ormai lontano 2005 -. Si può dire che siamo stati i pionieri di tanti festival che hanno preso ispirazione dal nostro, e per noi è un onore”.

“Siamo stati tra i primi, 13 anni fa, a parlare di birra artigianale e a riunirci nel primo festival, ci hanno additato di follia. Ma dopo tante edizioni siamo ancora qui a offrire delle belle esperienze degustative a chi di birra ne capisce davvero. Per questo festival, per festeggiare il compimento dei 13 anni - ha concluso - ospitiamo per la prima volta anche dei birrifici esteri”.

Come sempre, accanto alle birre ci saranno angoli dedicati allo street food e laboratori. L'ingresso al festival è gratuito.