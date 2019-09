Würstel, crauti e birre artigianali: al Carroponte arriva l'Oktoberfest

Da venerdì 20 a domenica 22 settembre al Carroponte arriva l'Oktobertfest di Milano. L'appuntamento gastronomico tornerà al Carroponte anche nel week-end del 26-29 settembre e da mercoledì 3 a domenica 6 ottobre.

Il festival

11 giorni in puro stile bavarese tra birra, cibo e musica in uno spazio di oltre 3000 mq, di cui la metà al coperto. Non solo ottima birra bavarese, ma anche brezel, gulasch e würstel classici e bianchi alla griglia oppure bolliti, serviti con crauti, pane e senape. E poi ancora, zuppa a base di pane, canederli in brodo e gulash suppe con pane. Il tutto accompagnato da strudel di mele, da musica dal vivo e un’area gioco per i bambini.

Le birre

Oltre alle classiche birre alla spina, l’offerta comprende un ampio ventaglio di proposte fra cui Brooklyn Eipa e lager, Grimbergen double, blonde e blanche.

Il programma

Di seguito il programma di tutte le serate:

venerdì 20 settembre: Giuinott De La Martesana (canzone popolare milanese)

sabato 21 settembre: Spazio Petardo Derby Edition, con proiezione del derby Milan-Inter

domenica 22 settembre: BMB, tributo ai Bon Jovi

giovedì 26 settembre: 4UB, tributo agli U2

venerdì 27 settembre: Dune Buggy Band, tributo alle colonne sonore di Bud Spencer & Terence Hill

sabato 28 settembre: Saturday Night Fever con live dei Discostu

domenica 29 settembre: Magnetics (ska)

giovedì 3 ottobre: Revolution, tributo ai Guns ‘n’ Roses

venerdì 4 ottobre: Max Mania, tributo a Max Pezzali e agli 883

sabato 5 ottobre: dj-set di Dj Aladyn (Radio Deejay)

domenica 5 ottobre: festa di chiusura con musica dalle ore 12.00

L'ingresso è libero e gratuito.