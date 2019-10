"Lombardia Beer Fest", il festival della birra torna a Milano

Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre all'interno del Palazzo della Regione Lombardia torna l'edizione autunnale di Lombardia Beer Fest, il festival di birre artigianali italiane, cibo di strada e tanta musica.

Il Festival

Per tre giorni il pubblico potrà gustare numerose birre artigianali e ottimo street food proveniente da diversi food truck. Numerosi i birrifici artigianali presenti: dal "Birrificio Lambrate" al "Birrificio Stradaregina", dal "Birrificio La Cruda" al "Birrificio La Ribalta" e tanti altri. Tra le proposte gastronomiche presenti: hamburger, fritti misti, cannoli siciliani e porchette di Ariccia.

Informazioni pratiche

L'ingresso al festival è libero; per accedere alle degustazioni delle birre occorre però acquistare un bicchiere in policarbonato serigrafato con tacca a 0,2 lt e tacca a 0,4 lt, con la sacca portabicchiere abbinata al costo di 5 euro. Per acquistare i cibi di strada o accedere alle degustazioni delle birre saranno predisposte delle casse centralizzate con il cambio da euro a gettoni.

Maggiori informazioni sono disponibili sulla Pagina Facebook.