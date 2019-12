Una mega festa di Capodanno a Parabiago con la "Zarro Night": si entra gratis

Martedì 31 dicembre a Parabiago arriva un mega party gratis per festeggiare l'ultima notte dell'anno. E' Parabiago Music-On 2020, un'occasione unica per chi ha voglia di ballare fino a notte fonda, salutando la fine dell’anno e dando il benvenuto al 2020 con Zarro Night e Dj Matrix.

La festa

Una festa a ritmo di musica per festeggiare e trascorrere insieme ai cittadini la notte di Capodanno: Parabiago Music-On 2020, totalmente gratuito, è organizzato per la prima volta nella Città di Parabiago, come scrivono gli organizzatori "che intende offrire ai giovani e agli amanti delle feste divertimento, un’occasione diversa per il countdown di fine anno".

Informazioni pratiche

Sarà possibile accedere all’area di piazza Maggiolini a partire dalle ore 20:30 passando attraverso i varchi predisposti per garantire la sicurezza di tutti. Il concerto avrà inizio alle ore 21 con l’esibizione di band locali alle quali farà seguito (ore 22) lo spettacolo con Zarro Night e Dj Matrix, artisti conosciutissimi al pubblico più giovane.

Come registrarsi

E’ fortemente consigliata una pre-registrazione online che garantirà l’accesso all’area di piazza Maggiolini fino alle ore 23. Questo per agevolare i controlli e garantire la sicurezza pubblica, nonché facilitare le procedure di ingresso e l’accesso a chi si è registrato. Una volta prenotato, la registrazione stampata o in versione digitale, andrà esibita al personale presente ai varchi di accesso. Si può effettuare la pre-registrazione sul sito dedicato.

Per maggiori dettagli e informazioni in merito, è possibile seguire l'evento su Facebook.

Ingresso gratuito.