"Febbre a 90", la festa al Carroponte dedicata ai mitici anni '90 con le musiche degli Articolo 31, 883 e Gigi d'Agostino

Per la prima volta arriva al Carroponte Febbre a 90, una grande festa dedicata alla musica, allo stile e alle icone che hanno segnato gli anni '90.

Per il quarto anno consecutivo in tour in tutta Italia, Febbre a 90 è diventato un punto di riferimento per tutti gli amanti di quel mitico decennio. "Se anche a te il walkman con la cassetta dei Blur saltava sempre", scrivono gli organizzatori "se sognavi di vivere in hotel come Dylan di Beverly Hills, se facevi i filmini come Dawson, se volevi cantare a petto nudo sotto la pioggia con un montone addosso come i Take That, allora sei nel posto giusto!"

Una serata all'insegna degli Articolo 31, Spice Girls, 883 e Gigi D’Ag

Durante la serata gireranno i dischi di Articolo 31, Spice Girls, 883, Gigi D’Ag, Alexia, Scatman Joe, Prezioso, Backstreet Boys, Eiffel 65, Lunapop, Corona, Ricky Martin, Blink 182, Aqua, Britney Spears, 5IVE e molti altri…È possibile ascoltare la playlist ufficiale al seguente link:

Ci saranno caramelle 90’s in regalo all’ingresso, maschere 90’s in regalo al corner foto e t-shirt special edition di Febbre a 90 in regalo dalla consolle. Sarà possibile stampare foto ricordo della serata in un apposito selfie corner all’interno del locale.

Biglietti disponibili su Mailticket.