La festa di chiusura all'East Market Diner tra hamburger, ravioli e pokè

All'East Market Diner di Milano ci si prepara per andare in vacanza: da giovedì 25 a sabato 27 luglio si terrà infatti la Closing Week, a base delle specialità più richieste in menù: burger, pokè e bowls, oltre a numerosi piatti di carne, pesce, riso e verdure.

Hamburger e ravioli

Tra il tipico East Burger, con carne 100% manzo, formaggio cheddar, cipolla caramellata e guacamole, l'Avocado Burger e il Pokè Burger saranno presenti anche i ravioli di carne al vapore, gamberi al vapore, verdure al vapore e molto altro. Un vero trionfo di gusti per tutti i palati!

Oltre alla sala interna, da East Markert Diner è anche disponibile il terrazzo sul tetto dell'edificio con quaranta posti a sedere.