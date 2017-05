Il 3 e il 4 giugno torna "La festa delle ciliegie"

Sabato 3 e domenica 4 giugno a Bareggio (MI) è di ritorno la Festa delle ciliegie.

Durante la manifestazione sarà possibile assaggiare le ciliegie dal sapore deciso prodotte localmente con innesti naturali, ma anche approfittare di animazione e intrattenimento.

Ecco il programma: sabato 3 giugno in piazza Cavour dalle 19 cena in compagnia con cucina lombarda e maxi schermo per assistere alla finale di Champions League; domenica 4 giugno per tutta la giornata in piazza Cavour bancarelle e ciliegie a volontà, una mostra fotografica, laboratori creativi, gonfiabili e go kart, alle 12 show cooking con degustazione di risotto ai gamberi, ciliegie e pomodorini, alle 15:30 premiazione dei commercianti per il miglior piatto a base di ciliegie.