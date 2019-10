Heineken accende la notte più buia dell’anno con un’esclusiva festa di Halloween

Notte di brividi, urla spaventose, volti raccapriccianti: è la festa di Halloween firmata Heineken. Giovedì 31 ottobre al Vista Darsena di Milano, Heineken e gli artisti del Circo Nero animeranno la notte più macabra dell’anno.

Gli artisti del Circo Nero

Ad Halloween l’Heineken Flagship Store di Milano si trasforma in un “black circus” per ospitare gli artisti del Circo Nero che con performance live accoglieranno, e soprattutto spaventeranno, tutti i presenti. A scaldare l’atmosfera ci saranno i Djset di Akeem of Zamunda, protagonisti di uno scontro back2back, e delle truccatrici cinematografiche per offrire agli ospiti un make-up da horror movie. Tutti i dettagli sono consultabili sulla pagina Facebook dell’evento.

Ingresso gratuito.