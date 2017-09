"La festa del cioccolato" torna sui Navigli dal 13 al 15 ottobre

ChocoMilano - La Festa del cioccolato torna sull'Alzaia Naviglio Pavese, tra via Magolfa e via Borsi, da venerdì 13 a domenica 15 ottobre.

Degustazioni e acquisto di prodotti artigianali selezionati, laboratori per bambini, lezioni per adulti e sculture avranno per protagonista lo squisito dolce a base di cacao.

L'iniziativa, già realizzata nel 2016 con grande successo, ha l'obiettivo di diffondere la cultura del ciccolato creando momenti di aggregazione e convivialità. Per info: info@festedelcioccolato.it, 349-1500573, 329-6888449.