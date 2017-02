Il 17 febbraio "Festa del gatto" al Crazy Cat Café

Il 17 febbraio al Crazy Cat Café, il locale con prodotti homemade che ospita diversi felini in sala, in occasione della Festa del Gatto, celebrata in questa giornata sin dal 1990, l'intero ricavato dall'attività di pet therapy e il 10 % dell'incasso dei gadget verrà destinato a Cats On The Road, associazione impegnata nella cura dei gatti meno fortunati, anche affetti da gravi patologie.

Per tutto il finesettimana inoltre, il bar costituirà un punto di raccolta per cibo, coperte, cucce e giochi da distribuire ai gattili che ne hanno bisogno.