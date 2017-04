Il 23 e il 25 aprile torna la "Festa del latte"

Domenica 23 e martedì 25 aprile (Festa della Liberazione) a Morimondo (MI) si celebra la Festa del latte.

L'evento si apre il 23 alle 10 con diversi mercatini agro-alimetari e per hobbisti; alle 11 si prosegue con laboratori per bambini sulla produzione del gelato, alla Corte dei Cistercensi; alle 12, nella stessa Corte, si pranza con polenta e gorgonzola, risotto con salsiccia e salsicce alla griglia; alle 14 è prevista una camminata alla Cascina Fiorentina per visitare i locali del vecchio caseificio; alle 15:30 inizia lo spettacolo della Banda dei Pompieri di Magenta, seguito dall'inaugurazione del monumento ligneo Le pergamene di Morimondo dello scultore Gaston Mollard; più tardi nel pomeriggio in Corte si tiene il laboratorio Produzione del Formaggio, per i bambini.

Si replica il 25 aprile con: mercatini dalle 10; laboratori per bambini sulla produzione del gelato alla Corte dei Cistercensi alle 11; pranzo in Corte dalle 12; laboratorio Produzione del Formaggio, per i bambini, alla Corte dalle 16. Inoltre alle 15:45 partirà il corteo delle autorità per la Festa della Liberazione. Il programma potrà subire variazioni, per aggiornamenti: www.prolocomorimondo.eu.