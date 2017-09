"Festa del riso": dal 30 settembre all'1 ottobre "risottate" e gastronomia

Da sabato 30 settembre a domenica 1 ottobre a Carpiano (MI) torna la Festa del riso, il tradizionale appuntamento a cura di Pro Loco Carpiano giunto alla 13esima edizione.

Al centro dell'iniziativa il riso prodotto localmente, ingrediente principale della tradizione gastronomica locale. Ad accompagnare la degustazione di vari risotti anche polenta, salamelle e altri piatti speciali.

In programma anche: un'esposizione di mezzi agricoli, una "gara di risotti", bancarelle, battesimi in sella per i più piccoli, visite guidate alla Chiesa del 1300 e agli ambienti esterni del Castello di Carpiano, serata danzante (sabato). Parte del ricavato dellìevento sarà devoluto in beneficenza.