"Festa del riso 2017": dal 26 al 28 maggio 'risottata' gratuita, percorsi in bicicletta e fontane danzanti

Dal 26 al 28 maggio nel centro della frazione san Giacomo, a Zibido San Giacomo (MI), si terrà la Festa del Riso, giunta alla 18° edizione.

La manifestazione propone con cadenza annuale diverse specialità gastronomiche, cucinate con i prodotti delle risaie circostanti.

Venerdì la festa si aprirà con una risottata in piazza Roma, offerta dall'amministrazione comunale, seguita da uno spettacolo di canzoni in milanese a cura di Cantamilano.

Sabato si potrà prendere parte a una biciclettata alla scoperta del territorio e delle cascine circostanti, con ritrovo alle 14 davanti al Museo Salterio, nella frazione Moirago. La giornata si chiuderà poi con cena e balli in piazza.

Domenica la festa proseguirà con: mostra-mercato, attività per bambini e, in serata, performance di fontane danzanti al parco di via Mozart.