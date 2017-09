Festa del riso - 30 settembre/1 ottobre - Carpiano (Mi)

Anche quest’anno torna la FESTA DEL RISO di Carpiano (MI).

L’appuntamento con la storica manifestazione delle Associazioni Carpianesi è per Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre! Anche in questa 13° edizione saranno protagoniste la gastronomia e le tradizioni del territorio, insieme al divertimento e alle tante proposte del volontariato Carpianese. Tante conferme e qualche novità per la Festa del Riso 2017, con un programma ricco e adatti a tutti! Gastronomia e specialità, serata danzante e musica dal vivo, balli di gruppo e baby dance, attrazioni e laboratori per i più piccoli, filiera del riso, macchine agricole antiche e moderne, modelli di attrezzature agricole funzionanti, auto e moto d’epoca e fuoriserie, mercatino dell’usato, performance artistiche, gare di cucina, set fotografico, visite guidate al Castello, vendita del riso, cavalli e battesimo della sella, esposizioni e bancarelle di tutti i tipi di hobbisti e commercianti del nostro territorio…

La Festa del Riso 2017 è questo e molto altro!

Vi aspettiamo Sabato 30 Settembre e Domenica 1 Ottobre a Carpiano, a pochi chilometri da Milano.

https://www.facebook.com/events/323489984780278