Festa dell'estate 2017 a Pioltello

Dal 23 al 25 giugno, tre giorni di buon cibo, musica e divertimento per festeggiare l'arrivo dell'estate. Si parte il 23 giugno dalle 19 con cena con grigliata musica anni 50 e 60 con il gruppo Heart Break Hotel. Il 24 giugno alle 17 spettacolo per bambini "Le belle marionette" con laboratorio costruzione maschere e alle 21 sfilata di moda delle boutique pioltellesi e cena. A seguire musica dal vivo con "Giusi con orchestra Danieli". Domenica 25 giugno si riparte alle 13 con pranzo per tutti, alle 16 spettacolo per grandi e bambini "Fantastic show", alle 19 Flashmob delle Stelllina Cheerleaders, cena e alle 21 musica in chiusura evento con "The Terri's group". Ingresso sempre gratuito.