Festa della Befana: in Porta Romana il 6 gennaio

Sabato 6 gennaio, per l'Epifania, in piazza San Nazaro in Brolo (Porta Romana) verrà celebrata una festa con protagonista la Befana.

Dopo un percorso a bordo della sua scopa, l'anziana donna accoglierà adulti e bambini con un dolce carico di caramelle e snack. Ad intrattenere il pubblico anche Marzolino, mascotte della Befana. In programma: truccabimbi, palloncini, divertimento e ribassi all'interno dei negozi della piazza.