"Festa della birra di Ferragosto": mercoledì 15 agosto al Magnolia

Mercoledì 15 agosto al Magnolia si terrà la tradizionale Festa della birra di Ferragosto. Dalle 15 fino a notte fonda sarà possibile vivere una giornata immersi in un'atmosfera nordica, con birra, salsiccette, pretzel e musica folk dal vivo.

Spillata o imbottigliata, la scelta della birrà sarà estremamente variegata: si va dagli 8 euro per un boccale da litro alla spina a 5 euro per una birra in bottiglia.

Per l'occasione, presso la food area del Circolo Magnolia sarà possibile gustare un tipico menù bavarese di Ferragosto con diversi piatti a base di wurstel, patate e brezel.

Ingresso gratuito.