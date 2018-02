Festa della donna al The beach

8 Marzo cercate una festa divertente, frizzante e soprattutto con spogliarelli? il THE BEACH è la soluzione ottimale per te!





INFOLINE FESTA DELLA DONNA 2018 MILANO:

+39 3391932540 +390290390044

Informazioni da inserire nella mail info@imperiummilano.com



ORARI & AGEVOLAZIONI IN LISTA IMPERIUM



CENA + Strip Show

25 euro incluso di Acqua e Vino



Ingresso in APERITIVO: dalle ore 19.00 alle ore 01.00

Riduzione DONNA – 10 euro 1 consumazione inclusa

Prevendita DONNA – 10 euro 2 consumazioni inclusa (Prevendita)



Ingresso in SERATA: dalle ore 23.00 alle ore 01.00

Riduzione UOMO – 15 euro consumazione inclusa

Prevendita DONNA – 10 euro consumazioni inclusa



TAVOLO PER LA SERATA

120 euro comprensivo 6 ingressi omaggio e 2 Bottiglie di Spumante oppure 1 Bottiglia di Distillato