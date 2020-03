Festa della donna: visite gratuite al centro diagnostico italiano

Dal 9 al 13 marzo il Centro Diagnostico Italiano offrirà una settimana di visite senologiche gratuite in otto delle sue sedi a Milano, oltre che in quelle di Rho e Cernusco sul Naviglio. L’iniziativa è realizzata insieme al Comitato Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) di Milano ODV in occasione dell’International Women’s Day, la giornata dedicata alla festa della donna



In Lombardia ogni anno 10.000 donne si ammalano di tumore del seno: per favorire la diffusione delle misure di prevenzione di questa patologia, il Centro Diagnostico Italiano dal 9 al 13 marzo offrirà alle donne di ogni età la possibilità di sottoporsi a una visita senologica gratuita con gli esperti del Centro. L'iniziativa, realizzata con il supporto del Comitato Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS) ODV di Milano, si svolge nell'ambito dell’International Women’s Day, la giornata dedicata alla festa della donna.



In questa occasione sarà possibile effettuare la visita senologica, previa prenotazione, da lunedì 9 a venerdì 13 marzo, in otto sedi del Centro Diagnostico in città - Saint Bon, Portello, Cairoli, City Life, Largo Augusto, Lavater, Porta Nuova e Viale Monza – e nei centri di Rho e Cernusco sul Naviglio.



Il Centro Diagnostico Italiano, attivo da 45 anni, è da sempre impegnato per la prevenzione e il carcinoma della mammella è uno dei tumori contro cui la diagnosi precoce rappresenta uno strumento molto importante.

Ogni anno in Italia si registrano oltre 53.000 nuovi casi di questa patologia, che colpisce di più con l’avanzare dell’età: la probabilità di sviluppo di cancro al seno del 2,4% fino a 49 anni (1 donna su 40), del 5,5% tra 50 e 69 anni (1 donna su 20) e del 4,7% tra 70 e 84 (1 donna su 25).



Sottolinea Daniela Bossi, consulente senologa al Centro Diagnostico Italiano e presidente della sezione milanese dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno (ANDOS): "E' oggi molto importante impostare un percorso diagnostico personalizzato per ogni paziente: ogni persona presenta caratteristiche particolari ed è quindi importante che per ognuno si facciano approfondimemti specifici in modo da arrivare a definire un percorso di cura 'su misura' e quindi più efficace"



L’iniziativa di prevenzione

Le visite senologiche gratuite si terranno, previa prenotazione, da lunedì 9 marzo a venerdì 13 marzo presso i seguenti poliambulatori:

A Milano

• CDI Saint Bon, via Saint Bon 20

• CDI Bionics Portello, via Grosotto 7 (piazza Portello)

• CDI Bionics Cairoli, largo Cairoli 2

• CDI City Life, Piazza Tre Torri

• CDI Largo Augusto, corso di Porta Vittoria 5

• CDI Lavater, via Giovanni Omboni 8

• CDI Porta Nuova, piazza Gae Aulenti 4

• CDI Viale Monza, viale Monza 270 (4 piano)

CDI Rho, via Magenta 41 – Rho

CDI Cernusco, via Torino 8 – Cernusco sul Naviglio



Per partecipare è necessario prenotare, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 17.00, al numero 02 48317300