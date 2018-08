Il giorno dedicato a tutte le donne è sicuramente l’8 Marzo, la Festa della Donna. Un evento che si festeggia in tutto il mondo e anche nella caotica e movimentata città di Milano propone innumerevoli iniziative dove il divertimento è assicurato.

Ma come districarsi tra le molteplici offerte che propone la capitale meneghina? Come scegliere il locale adatto ai propri gusti e alle proprie esigenze? Arriva in soccorso il sito ufficiale Festa della Donna a Milano, una vera e propria guida on line dove il qualificato e attento staff del sito ha selezionato per voi solo le migliori location della città, le più trendy, serie e alla moda.

Il portale è suddiviso in differenti categorie di locali, per ogni struttura è dedicata un’intera pagina con la descrizione, le fotografie, gli eventuali menù e i prezzi ben chiari e precisi. Potrete anche prenotare direttamente on line il vostro tavolo, in tutta comodità e sicurezza.



Tanti raffinati Ristoranti

Per chi desidera festeggiare il giorno dedicato a tutte le donne in compagnie delle amiche più care, degustando un gustoso e ricco Gran Cenone potrà scegliere nella categoria dedicata ai Ristoranti la soluzione più in linea con i propri gusti.

Tante le cucine proposte; dalla classica Italiana, dove si potranno degustare piatti di pregiata carne o freschissimo pesce, oppure le più caratteristiche Regionali, dove si potranno degustare i gusti e i sapori della tradizione. Per chi preferisce scegliere cucine più particolari, potrà optare per le orientali o le etniche, gusti, sapori e profumi di terre lontane che per una sera potranno essere le protagoniste indiscusse.

Differenti anche la atmosfere proposte; dai ristoranti di lusso, dove ogni particolare è curato nei dettagli, alle trattorie o pizzerie, dove si respira un’atmosfera allegra e conviviale.



Le Discoteche più trendy di Milano

Le amanti della notte potranno scegliere la Discoteca ideale tra le tante proposte.

Location dove il divertimento è assicurato; all’inizio della serata si potranno degustare ricchi aperitivi per poi proseguire nel dopo cena con la migliore musica dei più bravi Dj Set del momento che vi faranno scatenare in pista in compagnia delle amiche più care.

Discoteche alla moda, trendy e affascinanti che per una notte omaggeranno le donne creando anche tanti intrattenimenti creati apposta per l’occasione.



I più bei Locali della città

Per chi ricerca qualcosa di speciale per festeggiare la festa della donna in modo particolare e inusuale, in compagnia delle amiche più care, potrà scegliere la programmazione ideale nella categoria dedicata ai Locali.

Si potrà scegliere tra programmi interessanti, musica dal vivo o menù creati apposta per l’occasione.

Molti locali propongono ricchi e sontuosi buffet di aperitivo, accompagnati da ottimi drink, per iniziare la serata. Nel dopo cena si potrà scegliere tra spettacoli di ogni genere, come il cabaret o i balletti, oppure la musica dal vivo di band emergenti, già affermate o dei più bravi Dj Set del momento.

Molte altre sono le proposte che offre il sito dedicato alla festa della donna; si potrà scegliere di vivere una serata da favola in una delle meravigliose Ville & Castelli, oppure per una serata più tranquilla, all’insegna della cultura, si potrà optare per uno spettacolo teatrale.



Per qualsiasi dubbio o domanda basta contattare lo staff di Festa della Donna a Milano, sia online sia telefonicamente, 24H su 24H (call center informazioni & prenotazioni: 02 84571125 ).