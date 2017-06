Festa della musica Milano 2017

Ecco il programma completo della decima edizione della Festa della Musica, la tre giorni di eventi con oltre 50 artisti italiani e internazionali che dal 21 al 24 giugno 2017 invaderà le strade e le piazze di Milano. Il progetto di Doc Servizi Soc. Coop. la prima rete di professioni che opera su piattaforma cooperativa, leader in Europa, dal 1990 la casa di chi vuole essere musicista, è realizzato in collaborazione con Music Priority Ass.ne Culturale, Comune di Milano, Expo in Città e SIAE. Inserita all'interno della Giornata Europea della Musica, la festa milanese prenderà il via il 21 giugno con concerti, showcase e dj set distribuiti tra Piazza Affari, Darsena, Piazza XXV Aprile e Piazza Castello. In linea con il format internazionale, l'inaugurazione sarà dedicata alle band emergenti e indipendenti. Un programma musicale ricco e variegato, realizzato in collaborazione con Musicraiser.com, piattaforma leader nel crowdfunding musicale e servizi "direct to fan", Doc Live, le crew milanesi Distratti e Going Underground e con le community ClockBeats e Diysco. Tra gli artisti coinvolti in Piazza Castello, anche Lidia Schillaci, voce della campagna "Nutella Unica" e nota per gli #StreetShow in diretta streaming, e Veronica Marchi, che ha partecipato all'ultimo X Factor nel team di Manuel Agnelli. In Piazza Affari da non perdere le Foxy Ladies, le tre sorelle viste sul palco di "The Voice of Italy". http://www.festadellamusicamilano.com/parcoforlanini/ https://www.facebook.com/festadellamusicamilano www.arezzowave.com https://www.facebook.com/ArezzoWave/