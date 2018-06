Festa della musica 2018. Not(t)e di note

Il 21 giugno in occasione della Festa della musica, una manifestazione popolare promossa dal Ministro dei Beni Culturali, il Consiglio regionale promuove la manifestazione Not(t)e di note secondo il seguente programma:

Alle 20,45 per “ Rapsodia d’estate”, si esibirà il Duo femminile, composto dalla violinista Francesca Bonaita e dalla pianista Volha Karmyzava.

Alle 22, 00 “ Un piano per tutti” sullo sfondo del suggestivo tramonto esibizioni al pianoforte che vedranno protagonisti alunni e docenti degli istituti musicali: “Giulio Rusconi” di Rho, “Nerolidio” di Como e “Accademia Ambrosiana” di Milano.