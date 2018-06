"Festa della Musica": il 21 giugno concerti in nove luoghi di Milano

La Festa della Musica, in occasione della Giornata Europea della Musica, arriva in città con tanti spettacoli musicali in nove diversi luoghi della città.

Mare Culturale Urbano, alla Cascina Torretta, dalle 16 alle 23 ospita attività per bambini, installazioni, un aperitivo diffuso (dalle 18:30) e dj set a cura di Missin Red (dalle 19), lo spettacolo teatrale La storia della mia rigidità, di Wunderbaum (dalle 20:30), la performance live di Orchestraccia, gruppo itinerante folk-rock (22), e set musicale di Luca De Gennaro (23).

Alla GAM, in via Palestro, alle 18 viene presentato il concerto Miniature: viaggio da Beethoven a Piazzolla, con Andrea Favalessa (violoncello)

e Maria Semeraro (pianoforte), a ingresso libero su prenotazione (amicigalleriartemoderna@gmail.com).

Il Castello Sforzesco, intanto, dalle 18:30 alle 20, accoglie l'esibizione di No Singer Band, il gruppo senza cantante che fa partecipare il pubblico, preceduto dallo show della Fanfara del Comando 1ª Regione Aerea.

Partecipa alla Festa anche il Grattacielo Pirelli, nel cui Belvedere, dalle 20:45 alle 22, si tengono due concerti di pianoforte e violino, con ingresso libero previa prenotazione.

Tra gli spazi coinvolti nella manifestazione, poi: il Cortile di piazza Bruzzano 8, dove vengono suonate musiche irlandesi; la Palazzina Liberty, nella quale sono protagoniste le più celebri arie d’operetta; Base, dove si può imparare a suonare e incontrare i musicisti; via Pinaroli 3, che si vota al jazz; e viale Monza 134, che vede l'esibizione di Cristina Giustini.

Per il programma completo della Festa della Musica: www.festadellamusica.beniculturali.it.