Festa della musica - Arezzo wave festival 23-24 giugno

La Festa della Musica a Milano raggiungerà il clou con i concerti dell'AREZZO WAVE LOVE FESTIVAL, da oltre 30 anni brand di ricerca di nuovi talenti musicali. La storica manifestazione ideata da Mauro Valenti si terrà infatti per la prima volta a Milano il 23 e 24 giugno nella suggestiva location di Parco Forlanini. Oltre alle venti band vincitrici dei contest regionali (Arezzo Wave Band) e a tre band selezionate dell'Arezzo Wave Music School, sui tre palchi allestiti nel parco, a partire dalle 14.30 di venerdì 23 giugno si esibiranno ROCCO HUNT, MEZZOSANGUE, SONARS e MANAGEMENT DEL DOLORE POST OPERATORIO insieme a BALOJI, nuova star della musica belga, i portoghesi WE BLESS THIS MESS, e ancora BELAKO, in rappresentanza del nuovo rock spagnolo proposto dal Bime di Bilbao, e i TEMENIK ELECTRIC, da Marsiglia, un canto di pace tra l'Algeria e la Francia supportato dal MAMA di Parigi. Previste anche le esibizioni di SLICK STEVE & THE GANGSTER e gli EL V AND THE GARDEN HOUSE. Momenti di approfondimento con Europa Creativa, vari manager e produttori internazionali arricchiscono l'evento con l'obiettivo di fornire una formazione strategica per le tournée e le attività di export musicale italiano. http://www.festadellamusicamilano.com/parcoforlanini/ https://www.facebook.com/festadellamusicamilano www.arezzowave.com https://www.facebook.com/ArezzoWave/ INFORMAZIONI: info@festadellamusicamilano.com