"Festa della semina": dal 31 marzo al 2 aprile al Leoncavallo

Dal 31 marzo al 2 aprile allo Spazio Autogestito Leoncavallo torna la Festa della semina, il festival consacrato alla cannabis.

A partire dalle 18:30 e dalle 21:30 un dibattito illustrerà l'uso della canapa e dei suoi derivati in molti ambiti: dall'edilizia alla medicina, passando per alimentazione e socialità. Si parlerà inoltre di pratiche di legalizzazione. Dalle 20 poi, con cena stupefacente, vengono proposti piatti come tortiglioni al sugo di zucca, noci e canapa, e cheesecake alla cannabis. Dalle 23 alle 3 infine si balla reggae e dancehall. Il 1° aprile il set live è a cura di Sud Sound System.