"Festa della Sorellanza": il 15 giugno Nina’s Drag Queens a Base

Festa della Sorellanza, la serata che vede protagonista la compagnia teatrale delle Nina’s Drag Queens, arriva a Base venerdì 15 giugno.

Oltre a Belle e addormentate, balletto drag de "le Ninettes" che si ispira tanto a Carla Fracci quanto a Heather Parisi, in programma anche musica, incontri con ospiti speciali e "un ballo per accogliere le giovani debuttanti in società Drag". In scaletta brani suonati dal vivo di Carrà, Mina e Berté, polka, quadriglia e valzer; fino all'alba, poi, il dj set a cura di Nina's.