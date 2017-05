"Festa delle ciliegie e delle erbe 2017": il 28 maggio degustazioni, mostre e musica

Domenica 28 maggio a San Colombano al Lambro (MI) si terrà la Festa delle ciliegie e delle erbe.

Dalle 12 alle 18:30 nel cortile del Castello in programma degustazione di piatti tipici a base di ciliegie ed erbe spontanee; per tutta la giornata nel centro storico esposizione di hobbisti e pittori; alle 16:30 nel cortile del Castello concerto con il gruppo folcloristico di San Colombano; alle 21 serata musicale in piazza del Popolo.