Festa di primavera 2017: il risveglio della natura

Un nuovo evento targato Family Days è alle porte: il 2 aprile dalle 10 alle 18 a Peschiera Borromeo c/o il Parco Borromeo in via Matteotti, 10 grande appuntamento con la Festa di primavera: il risveglio della natura con mercato dei fiori, mercato agricolo Coldiretti Lombardia e soprattutto una bellissima AREA KIDS con tante attività e laboratori per bambini quali officina degli aquiloni, battesimo della sella, giochi di una volta, piscina di mais, laboratorio saponette fiorite, di girandole e di gessetti, decorazione biscotti, pittura con frutta e verdure, simulazione mungitura, invasamento talee, costruzione nidi per le rondini, speciale foto set a tema, esibizioni di karate, danza e ginnastica acrobatica. Alle 18 chiusura evento con spettacolo di Bolle giganti. Non potete mancare. Family Days vi aspetta numerosi!