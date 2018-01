Festa di primavera a Monluè

Anche per il 2018 il Forlanini saluta l'arrivo della primavera festeggiando con la consueta grande festa in rassegna progetto ForlaniniCircuitLife, a Monluè. Una serie di manifestazioni in programma evento a rappresentare la vitalità delle attività socio-culturali e produttive-creative.



PROGRAMMA



ORE 13,00 Pranzo illustrato all''Antica trattoria Monluè'

ORE 15,00 Apertura espoStand

- Books Story Point

- Produttività/Innovazione

- Creatività ad arte

ORE 16,00 Tour guidato Passeggiata fra le testimonianze storiche dell'antico borgo illustrate dall'autorevole esperto locale Dott. Riccardo Tammaro, presidente di 'Fondazione Milano Policroma'.

ORE 17,00 Conferenza 'Il Borgo e dintorni: dal contado al secolo dell'industrializzazione'.

Interventi:

- Dott. Riccardo Tammaro

- Prof.ssa Stefania Aleni

ORE 18,00 Rappresentazioni storiche Rappresentazione di danze storiche in costume antico a cura del gruppo artistico Acquabella. Dir. artistica Maestro Lucio Paolo Testi



Manifestazioni ad accesso libero

Organizzazione: mda Milano

INFO: info@forlaninicircuitlife.org