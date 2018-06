Festa di primavera organizzata da Hub Pallanza - Porta della solidarietà

Festeggiamo l'incontro tra culture! Festa aperta alla cittadinanza con musiche dal mondo, presentazione delle attività di Porta della Solidarietà, merenda multietnica.



Programma:

Spazio gioco bambini 0-3 e 3-6

Laboratori

Band multietnica e musiche dal mondo

Spazio immagini dal mondo

Presentazione banca del tempo con il Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo

Merenda multietnica per tutti

Spazio informativo e di incontro sulle attività già in corso e sulle opportunità offerte al territorio grazie al finanziamento del Bando Volontariato 2018.



L'evento è realizzato da:

Porta della Solidarietà per la prima Infanzia, MO.VI. - Movimento di Volontariato Italiano - Federazione Regionale Lombardia, GVV Lombardia (Gruppi di Volontariato Vincenziano), Spazio Aperto Servizi, Fondazione Franco Verga, Associazione Famigliare Fidarsi della Vita.



In collaborazione con:

Coordinamento Lombardo delle Banche del Tempo, Associazione Ribaltamente, Associazione Amici di Zona 2, Circolo ACLI di Pratocentenaro.



Evento inserito nella rassegna "Insieme Senza Muri" promossa dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Milano (Info: www.insiemesenzamuri.it).