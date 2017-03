Domenica 26 marzo il quartiere tra le vie Papi, Cadore e Tiraboschi sarà in festa.

La manifestazione, a cura di ANAC Italia, porterà: un mercatino di artigiani, creatori e hobbisti; attività per i più piccoli come "battesimo in sella", spettacoli di burattini, bolle giganti, baby dance, luna park e trucca bimbi.