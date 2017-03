8 marzo: 10 ore di eventi in piazza Duomo per il centenario della Festa della Donna

Mercoledì 8 marzo 2017 in occasione del centenario della Festa della Donna 2017 in piazza Duomo si terranno dieci ore di incontri, dibattiti, musica e spettacoli.

Dalle 10 alle 20 è in programma una fitta agenda di eventi che tratteranno temi come: lavoro, diritto alla salute sessuale e riproduttiva, educazione alla differenza e welfare.

Si parte con Crescere x bene, dalle 10:30, illustrazione di una serie di iniziative legate all'educazione alle differenze di genere e alla lotta contro discriminazione, bullismo e cyberbullismo (interventi di Valentina Pitzalis, Evelina Molinari e Giusy Laganà). Alle 12:40 si prosege con Le amiche che non ho più, storia delle vite di donne scomparse a cura della giornalista Francesca Carollo. Alle 15 proiezione di Wall of Dolls - Il Muro delle Bambole contro il femminicidio, docu-film realizzato da Jo Squillo che racconta la storia dell'installazione di via De Amicis. Alle 18:30 interviene Valeria Fedeli, ministro della Pubblica Istruzione. Mentre alle 18:30 sul palco musica, voci e deejay set con Jo Squillo, Arisa, Roshelle, Katia Follesa, Le Donatella, Malika Ayane, Paola Iezzi e Fiordaliso.

Per il programma completo: informa-mi-comune-milano.custmta.com.