Festa della Donna: una promozione per le visite alla Fabbrica del Duomo

La Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano rende omaggio alle donne con una speciale promozione in occasione della festa loro dedicata dell’8 marzo. Nonostante tutte le difficoltà del momento che stiamo attraversando. Per l’intera giornata di domenica 8 marzo 2020, infatti, per la Festa della Donna, tutte le donne che visiteranno il Museo del Duomo di Milano, avranno un’accoglienza tutta particolare: l’entrata per loro sarà gratuita, offerta dalla Veneranda Fabbrica.

Una storia con tante protagoniste femminili

Una storia, quella del Duomo, intrecciatasi con quella di tante figure femminili. Sante come Lucia, patrona della Veneranda Fabbrica e dei suoi scalpellini, con l’opera pittorica dell’artista cinquecentesca Fede Galizia, fino ad arrivare naturalmente a Colei cui il Duomo è dedicato: la Vergine che, dalla sommità della Guglia Maggiore, come Madonnina, veglia sulla città.

Le indicazioni previste dal Decreto

In conformità al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 in materia di contenimento del contagio da Coronavirus, i visitatori del Museo del Duomo sono invitati a rispettare le indicazioni previste e in particolare:

- tenere una distanza di sicurezza e di cortesia di almeno un metro dagli altri visitatori, sia davanti alla biglietteria che durante il percorso di visita;

- l’accesso alle sale è contingentato in base alla capienza delle sale stesse.

La promozione è valida solo per la giornata dell’8 marzo 2020. Il Museo del Duomo osserverà per tale giornata il consueto orario di apertura: dalle ore 10 alle ore 18 (ultimo ingresso alle ore 17).

La promozione non è valida per i biglietti cumulativi.