"Spritz Night": il 1° luglio festa dell'estate all'Ippodromo, gratis

Spritz Night torna per la seconda volta all'Ippodromo di San Siro con una serata a ingresso gratuito consacrata all'apprezzatissimo cocktail.

In programma, oltre alle corse ippiche, street food, selezione musicale, visite guidate, giochi e intrattenimento per tutte le età. I festeggiamenti partono dopo le 17:30, quando i drink vengono serviti in diverse postazioni-bar attorno alla fontana dell’ippodromo, tra i giardini in fiore e il Cavallo di Leonardo.

In serata viene trasmessa la partita di calcio valida per l’ottavo di finale del mondiale in Russia. Tante poi le attività pensate per le famiglie, come "battesimo in sella"e tour in carrozza. Il dress code dell'evento prevede il colore arancio.