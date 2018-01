"Festa Falò di Sant'Antonio": il 14 gennaio alla Cascina Linterno

La Festa Falò di Sant'Antonio torna alla Cascina Linterno domenica 14 gennaio.

Al grido di “Lilì, Lilò, damm j legn de fà el Falò”, gli Amici della Cascina Linterno (con il Patrocinio del Municipio 7 ed in collaborazione con la Parrocchia Madonna dei Poveri, la Società Agricola Caldera, le Guardie Ecologiche Volontarie, l’Apicoltura Veca, lo scultore Enzo Apruzzese, il violinista Raffaele Nobile, la Croce Verde Baggio, l’Associazione Cantori Ambrosiani, Lipu Milano ed i Rangers d’Italia) presentano una giornata di festa a ingresso gratuito e aperta a tutta la cittadinanza.

In programma per l'iniziativa: un piccolo mercato contadino con miele, pane e prodotti del Parco Agricolo Sud Milano; il rilascio di un allocco curato nel Centro Recupero Rapaci Lipu; la mostra dello sculture Enzo Apruzzese; il concerto dei Cantori Ambrosiani in Chiesetta; il ballo popolare sull'aia; la tradizionale benedizione degli animali domestici e di cascina; dolci, tè e vin brulè per scaldarsi.

"A causa delle scarsità di precipitazioni con ristagno al suolo di particelle inquinanti", scrivono gli organizzatori, "anche per quest’anno, viene proposta una diversa modalità per festeggiare Sant’Antonio Abate, riducendo le dimensioni della catasta in legna, e mettendo così maggiormente in risalto il significato religioso, culturale ed anche conviviale di una delle più antiche e sentite ricorrenze del Mondo Contadino".