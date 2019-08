Ferragosto, festa a ingresso libero a Base

In occasione di Ferragosto, Base Milano invita tutti i milanesi rimasti in città a una super festa a ingresso gratuito. Dalle 22 alle 4 si ballerà come in una moderna balera.

"La notte di Ferragosto - scrivono gli organizzatori - si accende allo Stabilimento Estivo Base nel segno di una Balera 2.0, per chi è rimasto in città e vuole scoprire che Milano anche nel cuore di agosto può essere bellissima".

Ad aspettare il pubblico un deejay set a cura di La Rochelle. L'ingresso al party notturno è sempre libero.