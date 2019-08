Milano, mega evento in Duomo per i 90 anni di Ferrari: in piazza piloti e monoposto storiche

Un'enorme cuore rosso in piazza Duomo. Mercoledì 4 settembre, a partire dalle ore 18, Ferrari si prenderà il centro di Milano per un evento imperdibile.

Aci e la scuderia del Cavallino devono infatti festeggiare un doppio traguardo storico - i 90 anni di Ferrari e i 90 anni dal primo Gp di Monza - e hanno deciso di fare le cose in grande. A partire dalle 18 in pieno centro città saranno esposte le monoposto di quest'anno e le vetture che hanno fatto la storia della scuderia di Maranello.

In più saranno presenti Charles Lecrec e Sebastian Vettel, insieme a "vecchi" piloti della Ferrari.

