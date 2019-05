Ventennale di 'Furettomania Onlus': arriva la festa dei furetti

"Vent'anni d'amore". Con queste parole l'associazione Furettomania Onlus presenta l'iniziativa attraverso cui domenica 2 giugno, alla Green Event di Natura Boscaccio a Gaggiano, festeggerà 20 anni di attività. In programma un evento a ingresso gratuito, dedicato ai furetti e a chi li ama.

"La manifestazione - raccontano gli organizzatori - sarà un concentrato della filosofia dell’associazione che, da anni, si occupa di diffondere la cultura e l’informazione per un’adeguata cura di questo animale. Oltre all’aspetto culturale sono più di duemila i mustelidi che Furettomania è riuscita a salvare garantendo loro un futuro migliore rispetto alle difficili situazioni in in cui si trovavano".

Il programma della giornata

L'associazione Furettomania Onlus ripercorrerà i momenti salienti dei suoi 20 anni e proporrà giochi, incontri informativi, eventuali colloqui pre-affido e semplici chiacchierate con i tanti soci e volontari dell’associazione. L'invito a partecipare è rivolto sia a chi ha già un furetto in casa sia a chi ne vorrebbe uno o è semplicemente un amante di questi animali.

In programma, alle 16, anche intrattenimento musicale in compagnia del gruppo Led. "La location - annotano gli organizzatori - si trova a pochi minuti dall’uscita Corsico-Gaggiano della tangenziale ovest della città meneghina. Chi parteciperà con i propri furetti potrà allestire le play-pen nel giardino oppure nella struttura semi coperta presente nell’area. È importante sottolineare come i furetti che parteciperanno all’iniziativa debbano essere in buona salute e in regola con le prescrizioni veterinarie previste per vaccinazioni e tutela dell’animale".

Benvenuti all'evento anche i cani, purché tenuti al guinzaglio. Ad aspettare il pubblico diversi stand con i gadget dell'associazione, cucce e prodotti tessili. Previsto un servizio di catering, con cibo e bevande, inclusi prodotti specifici per vegetariani .