"Halloween Night", la festa horror arriva all'Amnesia

Giovedì 31 ottobre l’Amnesia di Milano ospita Halloween Night, una serata all'insegna del divertimento in occasione della festa delle streghe, con i dj Leon (in versione extended set) e Simone Liberali.

I deejay

Autentico specialista nelle maratone musicali, Leon è da anni uno dei guest più costanti ed apprezzati dal pubblico dell’Amnesia Milano. Le sue selezioni e i suoi set non seguono mai uno schema prefissato, ma sanno condurre la dancefloor dove è naturale approdi; in console al Music On dal 2012, Leon ha suonato per ore e ore consecutive in tutto il mondo, dallo Space di Miami al fabric di Londra, dal BPM in Messico all’Ultra Music Festival. E per chi voglia prepararsi al meglio per la serata del 31 ottobre, niente di meglio che ascoltare la prima puntata del suo podcast Rolling With Leon, disponibile sulla pagina Soundcloud dell’artista italiano.

La notte di Halloween

Da molti anni la notte di Halloween è una delle notti più lunghe dell’anno, prefestivo che ha ribaltato ogni gerarchia e preferenze in un’ideale classifica dei prefestivi più amati dagli italiani. Ad Halloween ogni club ed ogni organizzazione cerca di cogliere l’attimo, e l'Amnesia non sarà da meno.