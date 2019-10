Una festa di Halloween in un castello, tra costumi e giochi per bambini

Giovedì 31 ottobre a Legnano arriva una festa di Halloween aperta ad adulti e a bambini. Parola d'ordine: "dolcetto o scherzetto"?

La festa

lI Maniero di Legnano si trasformerà in un misterioso "Castello Fantasma" per il tradizionale e atteso Halloween Party: una festa per celebrare la vigilia di Ognissanti con sorprese, giochi e tanto divertimento.

Dalle ore 19:30 alle ore 22 i bambini potranno trascorrere la serata più "paurosa" dell'anno cenando e giocando in uno spazio a loro interamente dedicato, mentre per gli adulti sarà possibile gustare un giro pasta a partire dalle ore 20:30.

Dopo cena, la "mostruosa" festa organizzata dai giovani contradaioli giallorossi. "E per chi volesse sbizzarrirsi", scrivono gli organizzatori, "un abbigliamento a tema è più che gradito"!

Come aderire

Per adesioni è possibile rivolgersi in Maniero (Via Dante Alighieri 21 - Legnano - Tel. 0331-441255) tutte le sere da Lunedì a Venerdì dalle ore 21 oppure scrivere una mail all’indirizzo info@contradalegnarello.it ent ro martedì 29 ottobre comunicando il numero di bambini fino a 13 anni che parteciperanno alla cena e alla festa a loro dedicata.